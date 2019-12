POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS SÃO PROMOVIDOS EM CERIMÔNIA REALIZADA EM SOBRAL

O Governo do Ceará atingiu a marca de 3.037 bombeiros e policiais militares promovidos só neste ano no Estado. No fim da tarde da quinta-feira (26/12), os últimos agentes previstos para serem graduados em 2019 receberam as novas patentes. A cerimônia, realizada em Sobral, contou com a presença da vice-governadora Izolda Cela – representando o governador Camilo Santana.

A promoção é uma das formas de o Governo do Ceará reconhecer o trabalho de homens e mulheres que compõem a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMCE) e atuam na linha de frente para garantir a segurança dos cearenses e dos visitantes.





“A segurança pública é uma das áreas que tem merecido muita atenção e muito esforço, um esforço extra, inclusive, considerando que estamos atravessando anos que não são muito fáceis. Mas vemos o Ceará com um ritmo e um empenho que se sobressai, um movimento de melhoria e seriedade no compromisso com a segurança pública”, destacou Izolda Cela.





No evento foram promovidos os militares da região Norte do Estado. No último dia 18 de dezembro, haviam sido graduados 2.206 oficiais e praças no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, e, no mesmo dia, em Juazeiro do Norte, mais 292 agentes.





“Os fatores mais importantes na melhoria da segurança pública do cidadão cearense são os homens e mulheres que trabalharam, se dedicam e se doam todos os dias nas ruas do Estado do Ceará. Por isso, precisamos trabalhar muito para estar sempre motivando, reconhecendo e sendo grato pelo trabalho que vocês desempenham”, disse o secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), André Costa, aos agentes promovidos.