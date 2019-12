Policial Militar é afastado das ruas por colocar mão entre as pernas de mulher

Um policial foi afastado das ruas após aparecer em vídeo tentando colocar uma mulher à força na viatura, em São Luís (MA). O segundo policial que aparece nas imagens também foi afastado das atividades. As informações são do G1.





Segundo a Polícia Militar do Maranhão, um procedimento foi aberto para investigar a conduta do suspeito, que não teve a identidade revelada. No vídeo, um dos agentes coloca uma das mãos por baixo da saia da mulher e populares tentam impedir a abordagem. A Polícia Militar informou que ela foi abordada por perturbar o sossego e desacatar os policiais. Em seguida, começou uma discussão entre os policiais e as pessoas afastaram a mulher do carro da polícia, pertencente ao 1º Batalhão de Polícia Militar. Em nota à reportagem, a PM informou que “não compactua com as condutas, cujas ações não são de acordo com os princípios profissionais e éticos que orientam as atividades dos integrantes de toda a corporação”.









(180 Graus)