Prefeito e filho são alvos de operação que cumpre 13 mandados em três cidades

Treze mandados de busca e apreensão foram cumpridos na sede da Prefeitura de Assaré, e em empresas de Juazeiro do Norte e de Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (4). A operação “Coisas de Pai”, deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), visa o combate à licitações fraudulentas e tem como alvos o prefeito da cidade e o filho dele, que é chefe de gabinete da gestão municipal.





Imóveis residenciais dos dois, Francisco Evanderto Almeida e Francisco Paulo Paiva Almeida, respectivamente, passaram por buscas. Aparelhos celulares, equipamentos eletrônicos e documentos, foram apreendidos na sede da prefeitura e nas residências dos suspeitos. Durante as buscas, um empresário do ramo da construção civil foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.





As investigações do MPCE apontam para a suspeita de desvio de dinheiro público em contrações, nas áreas de fornecimento de combustível, realização de obras e locação de veículos.





A operação “Coisas de Pai” acontece por meio da Procuradoria de Justiça dos Crimes Contra a Administração Pública (Procap), com o apoio de promotores de Justiça da região do Cariri e do Departamento Técnico Operacional (DTO) da Polícia Civil do Estado do Ceará.





(Via A Voz de Sta. Quitéria)