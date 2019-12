PARNAÍBA-PI: Preso dentro de agência bancária homem acusado de estelionato

Francisco Tiago Lima Evangelista, com mandado de prisão em aberto, foi preso quando estava dentro de uma agencia bancária da Praça da Graça, em Parnaíba.





Anderson Vite, como era conhecido Francisco Tiago Lima Evangelista já respondeu por crimes como o de Tentativa de Homicídio, na Comarca de Chaval - CE e por Furto, Receptação e Estelionato na comarca de Parnaíba - PI.





A prisão:





Na manhã do dia 03/12, dois policiais estavam de folga dentro da agência do Banco do Brasil S/A do centro quando reconheceram Francisco Tiago que tinha Mandado de Prisão em aberto. Imediatamente os policiais civis comunicaram a Delegacia Regional que enviou uma viatura para fazer a abordagem. Após constatado tratar-se pessoa com mandado em aberto expedido pela 1ª Vara Criminal de Parnaíba, o acusado foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes. Posteriormente deverá ser encaminhado para a Penitenciária Juiz Fontes Ibiapina para cumprimento de sua pena.





O acusado também responde por Maria da Penha e fez vítimas de estelionato em Sobral/CE onde se apresentava como dono de faculdade e seduzia mulheres para pedir dinheiro.





Por José Wilson | Jornal da Parnaíba