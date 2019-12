Quadrilha ataca a cidade de Morrinhos na madrugada e explode agência bancária

Uma quadrilha armada com fuzis e explosivos atacou um agência bancária, na madrugada desta terça-feira (17), na cidade de Morrinhos, no Litoral Norte do estado (a 207Km de Fortaleza) e explodiu os caixas eletrônicos. O impacto da explosão causou a destruição e incêndio do prédio. A Polícia Militar cercou a região na tentativa de localizar os criminosos.





Segundo o relato dos moradores de Morrinhos, explosões e tiros foram ouvidos no começo da madrugada de hoje. Era por volta de 1h50 quando a quadrilha invadiu a cidade já disparando tiros de fuzil, como forma de intimidar a população e os policiais do Destacamento da PM local. Parte do bando se dirigiu à sede da unidade policial e passou a atirar, impedindo a saída dos militares.





A outra parte do bando seguiu para a agência do Bradesco, localizada na Rua Joaquim C. Rocha, no Centro, onde ocorreram explosões dos caixas eletrônicos. Porém, a quantidade de explosivos usados pelos ladrões foi tamanha que acabou por destruir o banco. O teto desabou e um incêndio tomou conta do local, senso necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros Militar para debelar as chamas e evitar a propagação do fogo para os prédios vizinhos.





Terror





“Primeiro ouvi uma explosão, seguida de tiros e mais explosões. Toda ação durou cerca de cinco minutos. Foi um terror total”, relatou um dos moradores próximos da agência.





A Polícia não sabe, ao certo, se a quadrilha conseguiu roubar o dinheiro que havia nos equipamentos de autoadendimento. As buscas policiais na região continuam sendo feitas com equipes dos efetivos da região, com o apoio de um helicóptero da base da Ciopaer em Sobral, e de patrulhas do Batalhão de Comando Tático Rural (BCotar).





No local do ataque, populares recolheram várias cápsulas de balas de fuzis e de pistolas.





(Fernando Ribeiro)