A empresa enel entregou a um cliente residente no Distrito de Patriarca, duas contas de energia com vencimento no mês (janeiro de 2020).





Vale ressaltar que recentemente, o Procon Fortaleza multou a Enel em mais de R$ 3 milhões pela cobrança de duas contas com vencimento no mesmo mês.





Vejas as fotos (clique na imagem para ampliá-la):