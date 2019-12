SOBRAL - DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta faz denúncia contra os Correios da cidade de Sobral.

Veja a denúncia na íntegra:

"Boa tarde a todos os seguidores e leitores do blog Sobral 24 horas, venho através deste expor a minha frustração em relação aos correios, já faz muito tempo que não recebo correspondência e pra piorar paguei as vias de Expedição de CRLV, licenciamento e seguro obrigatório DPVAT, ambos do DETRAN e até agora não recebi as atuais, eu paguei esses tributos no dia 08/11/19 e até agora nada, é complicado já fui na central de distribuição dos correios e nada, no Brasil a gente rala pra pagar as contas e ainda não recebemos o que pagamos, será que isso um dia vai mudar? Moro no bairro Novo Recanto.









Obrigada pela atenção."