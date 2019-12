SOBRAL: POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM AÇÃO!

Em 28 de dezembro do ano de 2019, por volta das 23h, no km 221 da BR-222, no município de Sobral/CE, agentes da PRF abordaram um ônibus de turismo para realização de trabalhos de fiscalização e comando educativo sobre segurança no trânsito. Quando os agentes constataram algumas anormalidades em documentação do veículo e alguns marcos identificadores. Foi constatado que a placa que estava fixada no veículo HXN0967 (placa aparente) era na verdade, clonada de outro veículo com as mesmas características - MENZ/MPOLO PARADISO. Existia na região dois veículos ônibus transitando com a mesma placa. Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O condutor e o ônibus foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Sobral/CE para que sejam tomadas as devidas providências legais.





(PRF)