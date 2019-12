STF acaba com aposentadoria para ex-governadores do PR

Atualmente oito ex-governadores recebem uma aposentadoria especial.

O Supremo Tribunal Federal (STF) acabou um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e determinou o fim da aposentadoria especial para ex-governadores do Paraná. A decisão também vale para três viúvas que recebiam um valor mensal como pensão vitalícia. A OAB entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra um dispositivo da Constituição Estadual que garantia o pagamento das aposentadorias especiais.





A Assembleia Legislativa do Paraná tentou impedir que o pedido chegasse ao STF alegando que o processo teria perdido o objetivo após os deputados aprovarem a Proposta de Emenda COnstitucional (PEC) que extinguiu o benefício para futuros governadores.





Com a decisão oito ex-governadores e três viúvas deixam de receber R$ 33,7 mil por mês.









Fim para o futuros e fim para o ex-governadores também





Se em maio deste ano a aprovação da PEC de extinção da aposentadoria especial para os próximos governadores do Paraná gerou protesto contra o valor pago a ex-governadores, agora a ministra Rosa Weber decidiu por acabar com o benefício para todos. Ao todo, aproximadamente R$ 4,3 milhões por ano deixarão de ser pagos com dinheiro dos cofres públicos.





O pedido da OAB foi encaminhado em junho deste ano ao STF. Na fundamentação, a Ordem alegou que os governadores possuem mandato eletivo, sendo assim, não são servidores e não contribuem para o sistema de previdência estatal e recebem subsídio.

Confira a lista que deixará de receber a aposentadoria especial





Ex-governadores:





Beto Richa

Orlando Pessuti

Jaime Lerner

Mário Pereira

Roberto Requião

João Elízio de Ferraz Campos

Emilio Hoffman Gomes

Paulo Pimentel





Viúvas:





Arlete Richa

Madalena Mansur

Rosi Gomes da Silva





