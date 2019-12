O prefeito que cativou o Brasil: Ele pinta pontes, faz canteiros, pega na enxada e participa de mutirões

Sérgio Meneguelli é um político de ‘outro mundo’

No último ano, o atual prefeito de Colatina/ES (cidade com pouco mais de 120 mil habitantes), foi uma das personalidades públicas convidadas a fazer uma palestra na “Brazilian International Live Conference” (Brilive Conference), na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.





Além de participar do evento, Sérgio também foi homenageado.





Vale destacar que ele pagou todas as despesas da viagem (incluindo a hospedagem) com seus próprios recursos.





Com um rendimento bruto de R$ 9.758,01, o prefeito possui o menor salário entre os prefeitos do estado (e um dos menores do país).





Humilde e querido pela população, o político participa de mutirões, poda jardins, faz manutenção em pontes, almoça junto funcionários de baixo escalão do município e anda pela cidade para fiscalizar as obras em sua bicicleta.





Como dissemos acima, Sérgio não é desse mundo.





Ahhh … e o prefeito cancelou as verbas dos últimos carnavais para investir os recursos em saúde e educação.





Sérgio é ou não é o cara?





