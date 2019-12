Gêmeas que dormem desde o nascimento intrigam médicos

Elas estão inconscientes há seis meses.

A comunidade médica do Pará está perplexa com o caso raro de duas gêmeas que dormem desde o nascimento, que aconteceu há seis meses. As duas não acordaram até hoje.





Além de permanecerem inconscientes, Ana Júlia e Sofia só respiram bem com a ajuda de aparelhos. Uma sonda nasogástrica faz a alimentação das bebês. A situação de Ana Júlia é ainda mais difícil porque ela tem convulsões frequentes e precisa tomar quatro tipos de remédio. Ela está internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).





De acordo com a mãe das gêmeas, Luana Tintiliano da Silva, o caso chocou a equipe médica.





– Quando elas nasceram não mexiam, não esboçaram nenhuma reação. Tem uma mulher no laboratório que disse ficou impressionada, não estava entendendo porque elas não se mexiam – disse a mãe ao G1.





Sem diagnóstico, os médicos do hospital suspeitam de uma desordem genética rara que se chama “erro inato do metabolismo”. Isto acontece quando o corpo não consegue transformar os alimentos em energia.





– Estamos em contato com outros serviços, outros hospitais, que trabalham com pesquisa nessa área, mas precisamos de uma ajuda porque ainda não se chegou a um diagnóstico – afirmou o diretor técnico do hospital, Rodolfo Skrivan.





Já o biomédico Rodrigo Alves de Oliveira, cuida do caso, afirma que é imprescindível se chegar a um diagnóstico.





– Se eu não buscar outro tipo de solução, a gente vai ficar eternamente na mesma, com resultados que apresentam anormalidade, então isso não me fecha diagnóstico e não me permite tratamento – observou.





Apesar dos esforços da equipe médica, o desespero da mãe Luana só aumenta ao ver as filhas contraindo infecções hospitalares que agravam ainda mais a situação.





– Eu preciso de alguém que queira estudar no caso delas, porque aqui elas só estão pegando infecção, pegando coisa do hospital, tratando com antibiótico forte – desabafou. (Pleno News)