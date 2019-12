INSEGURANÇA: MAIS UM ROUBO DE MOTOCICLETA FOI REGISTRADO EM SOBRAL!

Um roubo a pessoa foi registrado na manhã de ontem (4), por volta das 06h00, na BR222, nas proximidades da empresa Rações Golfinho.





A vítima (homem) foi abordada por dois homens a pé e armados de revólver. Os assaltantes anunciaram o roubo, subtraindo o veículo da vítima, uma Honda CG Titan de cor preta e placa PMF-7802.





Logo após o assalto, os bandidos fugiram em direção o Distrito de Jaibaras.





A Polícia foi acionada, mas os criminosos não foram localizados.





Quem souber informações do paradeiro do veículo, entrar em contato com a Polícia, através do telefone 190. O sigilo das informações é garantido.





(Sobral 24 horas)