Governo suspende a venda de 56 planos de saúde no Brasil

Objetivo é evitar vendas a novos clientes antes de resolver os atuais problemas. A medida valerá a partir da próxima segunda-feira (9).





A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu, nesta quarta-feira (4), a venda de 56 planos de saúde de 12 operadoras.





O motivo do rompimento dos contratos foi as reclamações dos consumidores recebidas no terceiro trimestre deste ano.





Ao todo, os planos suspensos têm cerca de 1,5 milhão beneficiários. Felizmente, para quem já é cliente, não há modificações, informa o site UOL.





O objetivo da medida é evitar que as operadoras vendam seus produtos a novos clientes antes de resolver os problemas atuais.





(Renovamídia)