Suspeito de cometer roubos contra motoristas de aplicativos é preso pela Polícia Civil

Um homem portando uma arma de fogo foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), nessa quinta-feira (12), no bairro Jardim das Oliveiras – Área Integrada de Segurança 7 (AIS 7) da Capital. A captura ocorreu após os policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (DDM-For), que estavam em uma viatura, serem abordados por um motorista de aplicativo, que pediu ajuda dos agentes em razão de um passageiro em atitude suspeita, em seu veículo. A ação teve o apoio também do 13° Distrito Policial (DP).

Quando passava pela Avenida Rogaciano Leite com Avenida Padre Francisco Pita, a equipe visualizou um homem parando rapidamente o seu carro ao lado da viatura. Em seguida, ele desembarcou, se apresentou como motorista de aplicativo e pediu ajuda aos policiais civis, pois estava com receio de um passageiro em seu automóvel, em razão da sua atitude suspeita.





De imediato, a Polícia abordou Thiago Marques da Costa (23) – sem antecedentes criminais – e encontrou uma pistola calibre 380, municiada. Policiais civis do 13° Distrito Policial (DP) também se deslocaram até o local da prisão e o suspeito foi encaminhado à delegacia distrital, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Em depoimento, ele alegou que mantinha a arma para se defender de desafetos, mas conforme as apurações da Polícia Civil, há indícios que Thiago cometa roubos contra motoristas de aplicativos de transporte de passageiros, em Fortaleza. A continuidade das investigações está a cargo do 13° DP.





(Polícia Civil/CE)