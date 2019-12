TRÂNSITO SEGURO - Prefeitura de Sobral dá início a distribuição de 1000 capacetes nos maiores distritos do município

Iniciada nesta sexta-feira (27/12) a entrega de capacetes para motociclistas dos distritos de Aracatiaçu, Taperuaba, Jordão, Jaibaras, São José do Torto, Rafael Arruda e Aprazível. Ao todo, serão doados mil unidades do equipamento. A iniciativa do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral visa a diminuição no número de acidentes graves envolvendo motocicletas.





Para ganhar o capacete, o condutor precisa passar em uma das blitze educativas realizadas pela Coordenadoria Municipal de Trânsito (CMT) de Sobral, que ocorrem simultaneamente nos sete distritos até a próxima segunda-feira (30/12), e apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria A; a documentação da motocicleta; e um comprovante de residência, para confirmar que é mesmo morador do distrito.





Moradora de Aprazível, dona Raimunda Evangelista ficou sabendo da mobilização pelas redes sociais da Prefeitura de Sobral. Para ela, “é muito importante esse trabalho. O meu capacete já estava bem velho. Então, essa distribuição veio em boa hora”, avaliou.





Já Thuane Moura, que também reside em Aprazível, destacou a importância da ação para a redução da violência no trânsito. “Eu acho muito importante para proteção da população e prevenção de acidentes”, ressaltou.





Em outubro, o prefeito Ivo Gomes, presidente do Consórcio, se reuniu com representantes de diversos órgãos para discutir estratégias que levem o exemplo de Sobral, que teve o trânsito municipalizado em 2001, para as cidades vizinhas.





Uma das opções apresentadas foi a de usar o Consórcio como meio para alcançar e sensibilizar os gestores, visto que vítimas de acidentes de trânsito em estado grave são encaminhas para Sobral, onde ocupam leitos e, por vezes, necessitam de cirurgias eletivas.





As blitze educativas são organizadas pela Secretaria da Segurança e Cidadania (Sesec).