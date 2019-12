Transporte turístico sofre acidente na CE-085 entre Camocim e Granja

Uma Van que realiza transporte turístico saiu da pista e colidiu com o barreiro na CE-085, no trecho entre Camocim e Granja, nas próximo a comunidade do Privat.





O veículo modelo Renault, de cor prata e placa ORZ-9044 com inscrição de Sobral era ocupado apenas pelo motorista no momento do acidente. O mesmo sofreu apenas escoriações leves e um machucado no ombro.

O reboque compareceu ao local e resgatou o veículo e o motorista passa bem.





Fonte: Camocim Portal de Notícias /André Martins