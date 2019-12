Trigêmeos se afogam, homem tenta salvar e todos morrem

Tragédia aconteceu no Mato Grosso do Sul.

Quatro pessoas morreram afogadas, entre elas três irmãos gêmeos de 13 anos, na cidade de Novo Mundo, em Mato Grosso do Sul. A quarta vítima, de 47 anos, era um amigo da família que tentou salvar os irmãos, mas também foi puxado pela correnteza.





A tragédia aconteceu enquanto a família dos gêmeos e o amigo deles passeavam por uma das prainhas do Rio Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem de 47 anos e o filho dele, de 14, estavam na água quando uma das gêmeas se afastou do grupo. Ela afundou e, na tentativa de salvá-la, os outros dois irmãos se aproximaram, mas também foram puxados. O homem de 47 anos e seu filho também tentaram ajudar, mas ele se afogou. O único a sobreviver foi o rapaz de 14 anos, que foi salvo por uma embarcação que passava no momento.





Até o momento, foram sepultados os corpos de apenas dois dos trigêmeos, Giovane e Bruna. A adolescente Bianca ainda não foi encontrada.





O corpo do adulto que tentou salvar os irmãos, identificado como Marcos Roberto de Campos, também já foi sepultado.





Os trigêmeos moravam em Alto Piquiri, no Paraná. O prefeito da cidade decretou três dias de luto pelos irmãos.