Último fim de semana de 2019 foi marcado pela violência no Ceará com 26 pessoas mortas

O último fim de semana de 2019 foi marcado pela violência no Ceará. Ao menos, 17 pessoas foram assassinadas no estado, além de outras nove que morreram em decorrência de acidentes de trânsito, totalizando 26 mortos. Uma tentativa de chacina deixou três pessoas mortas, a tiros, na noite da última sexta-feira (27). O triplo homicídio ocorreu dentro de um bar, no bairro Alto da Balança (Aerolândia).





De acordo com o balanço parcial das ocorrências policiais registradas no intervalo entre a sexta-feira (27) e o começo da madrugada de hoje (30), sete pessoas foram mortas na Capital, nos bairros Aerolândia, Vicente Pinzón, Cidade 2000, Itaperi e Pan-Americano. Outras quatro na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nos Municípios de Caucaia (2 casos), Chorozinho e Eusébio.





No interior do estado, cinco homicídios e um feminicídio foram registrados nos seguintes Municípios: Tabuleiro do Norte, Missão Velha, Ibicuitinga, Santa Quitéria e Sobral, além de uma morte por intervenção policial no Município de Icó.





Acidentes com mortes





No trânsito, nove pessoas morreram vítimas de acidentes, sendo seis delas ocupantes de motocicletas. Os desastres com mortes ocorreram nos seguintes Municípios: Tamboril, Acopiara (CE-060), Juazeiro do Norte (falecimento no Hospital Regional do Cariri), Jucás, Mucambo, Sobral, Milhã e Russas.





Um dos acidentes aconteceu na madrugada do sábado (28), em Tamboril (a 301Km de Fortaleza), onde o filho menor de um vereador daquele Município morreu vítima de um capotamento. Carlos Manoel de Sousa Veras, 16 anos, guiava um veículo quando perdeu o controle da direção. O carro capotou e o adolescente teve morte imediata. Outros dois jovens ficaram feridos.





Veja a relação dos mortos nos acidentes no fim de semana:





1 – Carlos Manoel de Sousa Veras (capotamento) – TAMBORIL





2 – Raimundo Lima da Silva (colisão de moto) – CE-060 – ACOPIARA





3 – Jéssica Lopes (colisão de moto) – JUAZEIRO DO NORTE





4 – Osvaldo Bezerra da Silva (queda de moto) – JUCÁS





5 – Vítima não identificada/masculino (colisão de bicicleta) – CE-265 – MORADA NOVA





6 – Thiago José Sales de Sousa (queda de moto) – Localidade Tatumundé – MUCAMBO





7 – Danilo Fernandes (queda de moto) – Distrito de Jaibaras – SOBRAL





8 – Rafael Álisson Gomes da Silva (queda de moto) – Localidade Sítio Teixeira – RUSSAS





9 – J.E.P. (atropelamento) – Bairro Bom Acerto – MILHÃ





Veja relação dos mortos em homicídios no Interior no fim de semana:





1 – Elieudes de Oliveira Mendes (bala) – Bairro São Vicente – TABULEIRO DO NORTE





2 – Maria Marta de Oliveira Mesquita (facadas) – Sítio Passagem da Pedra – MISSÃO VELHA





3 – Elenice Lima de Oliveira (bala) – Centro/Sede – IBICUITINGA





4 – Lucas Emanuel Sousa de Aquino (bala) – Bairro Flôres – SANTA QUITÉRIA





5 – Francisco Elenilson (bala) – Distrito de São João do Torto – SOBRAL





6 – Kléverson Pedro Nogueira de Brito (bala) – Morte Por Intervenção Policial – Sede – ICÓ.





(Fernando Ribeiro)