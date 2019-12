URGENTE: Jovem morre em acidente na CE 178, em Santana do Acaraú

O rapaz morreu após a colisão entre a sua motocicleta e um carro Rodovia 178, que liga Morrinhos e Santana do Acaraú.





Cleber Belchior, 24 anos, foi a vítima fatal. A colisão frontal ocorreu por volta das 12h15min, no bairro Veneza, na curva do Alto do Belém, em Santana do Acaraú.





Cleber estava chegando em Santana, quando houve a colisão, a motocicleta ficou parcialmente destruída e ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





Informações do Tribuna dos vales