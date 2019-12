Violência deixa 27 mortos no fim de semana no Ceará, com assassinatos e acidentes de trânsito

Vinte e sete pessoas tiveram morte violenta no fim de semana no Ceará. De acordo com os registros das autoridades da Segurança Pública, entre a sexta-feira (29) e o domingo (1º), ocorreram 18 casos de assassinatos e outros nove óbitos decorrentes de acidentes de trânsito. Somente no Interior, ocorreram nove homicídios e nove acidentes fatais.





Em Fortaleza, seis assassinatos ocorreram nos bairros José Bonifácio, Conjunto Palmeiras, Joaquim Távora, Passaré, além de um duplo achado de cadáver do Parque São José. Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), ocorreram crimes de morte em Maranguape (bairro Área Verde), Cascavel (localidade de Barra Nova) e Caucaia (Conjunto Marechal Rondon).





No interior do estado, nove pessoas foram assassinadas nos seguintes Municípios: Limoeiro do Norte (duplo homicídio), São João do Jaguaribe (morte por intervenção policial), Aracati, Sobral, Missão Velha, Juazeiro do Norte e Parambu.





Já os acidentes de trânsito causaram nove mortes em Fortaleza (bairro Itaperi), Viçosa do Ceará (CE-187), Acopiara (CE-060), Quixadá (bairro Alto do São Francisco), Ibaretama (localidade Sítio Nova Vida), Barro (BR-116), Russas (BR_116 c/ Ramal de Flores), Crato (CE-292) e em Massapê (Distrito de Remédios).





Duplo homicídio





No começo da madrugada do domingo (1º), um casal foi morto, a tiros, no Centro da cidade de Limoeiro do Norte (a 203Km de Fortaleza). Os mortos foram identificados como Leonardo Robson da Silva, 23 anos; e Érika Lima Gurgel, 22. Eles trafegavam em uma motocicleta quando foram atingidos a tiros disparados por desconhecidos que os perseguiam. A Polícia não sabe, ainda, o motivo do crime e procura suspeitos naquela cidade.





Cadáveres no esgoto





Os corpos de dois homens foram encontrados na tarde do último sábado (30), em um esgoto nas margens do Rio Maranguapinho, no bairro Parque São José, na zona Sul de Fortaleza. Os cadáveres apresentavam alto grau de decomposição, mas, segundo levantamentos da Polícia, eram do sexo masculino. Uma das vítimas seria um adolescente, segundo informou uma mulher que esteve no local e se identificou como mãe do rapaz. Os dois teriam sido mortos por conta da “guerra” entre facções criminosas que agem naquela área da cidade.





Crime no Centro





Na tarde de sexta-feira, o ex-presidiário Cristiano Marques Firmino, 49 anos, foi morto, a tiros, no cruzamento das ruas Jaime Benévolo e Joaquim Magalhães, no bairro José Bonifácio, na área Central de Fortaleza. Ele havia saído da cadeia quatro dias antes, onde esteve preso por tráfico de drogas. A Polícia suspeita de um “acerto de contas”.





Jogando bola





Na madrugada de sábado, um adolescente de 17 anos, identificado como Wesley Rodrigues, foi assassinado, a tiros, quando jogava futebol em um campo localizado na Rua Maysa, no Conjunto Palmeiras. A Polícia não sabe o que motivou a morte do garoto.





Mortos quando assaltavam





No sábado, duas tentativas de roubos acabaram na morte de bandidos. O primeiro caso ocorreu no começo da tarde, na Rua Desembargador Otacílio Peixoto, no bairro Passaré, onde dois adolescentes praticavam assaltos com um simulacro de pistola. Em um dos ataques, um agente penitenciário reagiu e atirou, matando um dos assaltantes e ferindo o outro.





À noite, o passageiro de um carro de aplicativo reagiu a um assalto na Avenida Visconde do Rio Branco, no bairro Joaquim Távora, e travou uma luta corporal com o assaltante armado. Conseguiu tomar a arma do criminoso e o matou.





Corpos localizados





Ainda no sábado, o corpo de um desconhecido foi encontrado em um matagal próximo a um campo de futebol, na localidade conhecida como Área Verde, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O homem foi morto com tiros na cabeça e estava com pés e mãos amarrados por cordas.





Em Cascavel, o corpo de um homem, com sinais de violência, foi encontrado no começo da manhã do domingo (1º), na comunidade Barra Nova.





Na Rua Seridó, no Conjunto Marechal Rondon, no Município de Caucaia (RMF), foi encontrado o cadáver de um ex-presidiário, morto a tiros. Tratava=se de Carlos Alexandre Costa Barros, 34 anos. Ele havia saído recentemente da cadeia e estava usando uma tornozeleira eletrônica.





Veja, a seguir, a lista dos mortos em homicídios no Interior, no fim de semana:





1 – Francisco Daniel Gomes da Silva (bala) – Localidade Várzea Alegre (São João do Jaguaribe)





2 – Claudeírton do Nascimento Costa (bala) – Bairro Várzea da Matriz (Aracati)





3 – Érika Lima (bala) – Centro (Limoeiro do Norte)





4 – Leonardo Robson da Silva (bala) – Centro (Limoeiro do Norte)





5 – Raimundo Antônio Martins Almeida (faca) – Localidade Sítio Lagoa Grande (Alto Santo)





6 – Homem identificado apenas por “Capuchinho” (bala) – Sede (Sobral)





7 – Romário João dos Santos (bala) – Sede (Missão Velha)





8 – Alex Damião Souza Silva (bala) – Bairro João Cabral (Juazeiro do Norte)





9 – Manoel Cláudio Pereira Soares (achado de cadáver) – Sítio Queimada Grande (Parambu)





