Asa Branca é internado e não há nada a ser feito

Médicos vão colocar o locutor na máquina de morfina para que ele não sofra mais.

O locutor de rodeios Asa Branca, de 57 anos, foi internado novamente, na manhã de sábado (25), no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp). O médico disse à Sandra Santos, mulher do locutor, que não há nada a ser feito.





– Estou na porta do hospital esperando porque ele vai subir para o quarto. O médico me chamou e falou que não há nada mais a ser feito. Vão colocá-lo na máquina de morfina agora para que fique sedado e não sofra mais. Tive que alugar uma ambulância porque o Samu não traz para o Icesp. Paguei R$ 350, mas tinha oxigênio, monitoramento e um enfermeiro para acompanhá-lo – contou Sandra à Folha de S. Paulo.





Sandra disse ainda que Asa Branca não fala nem esboça reação. Portador de HIV, Asa Branca foi diagnosticado com câncer na mandíbula e está com tumores em vários pontos da garganta e da boca.





Asa Branca havia recebido alta no dia 3 de janeiro após passar oito dias no hospital. De acordo com sua esposa, o locutor passou mal no caminho para casa.





(Pleno News)