Bandido preso pela PM tramava criar uma nova facção para dominar o tráfico de drogas em Caucaia

Um cerco da Polícia Militar em mais uma operação de combate ao crime na cidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), resultou na captura de um adulto e quatro adolescentes suspeitos de integrar uma organização criminosa. O grupo estaria tentando implantar uma nova facção criminosa denominada de “Comando da Laje”.





A ação foi deflagrada, nesta terça-feira (29), pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do efetivo da Força Tática (FT), do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Regimento de Polícia Montada (RPMont). Durante a ação, os policiais militares apreenderam drogas, munições e dinheiro. O caso foi levado para a Delegacia Metropolitana de Caucaia.





De acordo com levantamentos policiais, o grupo é suspeito de integrar uma organização criminosa e praticar o tráfico de drogas na cidade de Caucaia. De posse de informações, a ofensiva policial se deslocou para o bairro Padre Júlio Maria e localizou Heldervan Barbosa do Nascimento (19), conhecido como “Pança”. Ele foi preso após tentar fugir da abordagem das composições. Para os PMs, o homem confessou a prática de tráfico de drogas na área e apontou os endereços dos imóveis onde estariam guardados os entorpecentes. Na primeira casa, foram encontrados uma quantia de cocaína e um valor em dinheiro.





Menores





Dando continuidade as diligências, os agentes de segurança foram até a segunda residência indicada por Heldervan. No local, quatro adolescentes com idades entre 13 e 17 anos tentaram empreender fuga ao avistarem os militares, mas foram capturados. Com eles, foram apreendidos 24 tabletes de maconha, trouxinhas de cocaína já preparados para serem comercializados, 15 munições calibre 45 e um relógio. Aproximadamente mil reais em dinheiro trocado foi encontrado dentro de uma sacola. Ao todo, um quilo e meio de drogas foi apreendido.





