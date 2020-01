Bovinocultura de leite: produtores da região de Sobral participam de projeto para o desenvolvimento da atividade

O lançamento acontece no próximo dia 04 de fevereiro no Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR), município de Sobral/CE.

Cento e vinte e cinco pequenos produtores de leite dos municípios de Sobral, Irauçuba, Miraíma e Santana do Acaraú foram selecionados para participar do Projeto Estruturação da Cadeia Produtiva do Leite, iniciativa da Agência de Desenvolvimento Econômico Local (Adel) apoiada pelo Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter), do Banco do Nordeste.





As atividades já vêm sendo desenvolvidas, sendo que o lançamento oficial ocorre na próxima terça-feira (04), às 9h, no Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR), em Sobral, durante o Seminário Bovinocultura de Leite e Desenvolvimento Rural Sustentável. O evento abordará os desafios da cadeia produtiva da bovinocultura de leite e estratégias de superação.





O objetivo do projeto é contribuir para o aumento da produtividade e da rentabilidade da bovinocultura de leite nos territórios. Segundo o diretor executivo da Adel, Adriano Batista, o momento é de grande importância para a ampliação das capacidades técnicas e de gestão das pequenas propriedades rurais. “Esperamos, ainda, fortalecer as estruturas organizativas para o aumento efetivo de estratégias de desenvolvimento da atividade econômica e difundirmos entre os produtores conhecimentos, soluções e tecnologias que gerem resultados efetivos em curto e longo prazo”.





As atividades estão divididas em três eixos: capacitação, assessoria e difusão de tecnologias. O projeto conta com o apoio do Núcleo de Ensino e Estudos em Forragicultura (NEEF) da Universidade Federal do Ceará (UFC). Clique aqui e leia a programação completa.





Capacitação, assessoria e difusão de tecnologias





O eixo capacitação compreende a realização de seminários, minicursos, dias de campo e intercâmbios. Já o eixo assessoria foca na elaboração de planos de negócios, no fortalecimento organizativo e na criação de Arranjos Produtivos Locais (APLs). O eixo difusão de tecnologias propõe a implantação de uma Unidade de Referência de Bovinocultura de Leite na sede da Associação Comunitária dos Assentados de Tanques, em Santana do Acaraú/CE, para difusão de soluções e tecnologias socioambientais viáveis e aplicáveis ao contexto e aos desafios enfrentados.





Sobre a Adel





A Agência de Desenvolvimento Econômico Local (Adel) tem como missão promover o desenvolvimento local através do empreendedorismo e do protagonismo de agricultores/as e jovens. Hoje, atua em toda a Região Nordeste do Brasil. Fundada em 2007, a Adel já beneficiou mais de 15 mil agricultores e agricultoras e mais de 3 mil jovens de 43 municípios no Nordeste brasileiro, tendo contribuído para criação e fortalecimento de empreendimentos, aumento de renda, de produtividade local, para segurança hídrica e alimentar de mais de 300 comunidades e para melhoria das condições de vida e de trabalho de famílias resilientes e em situação de vulnerabilidade.





Mandalla Comunicação - Assessoria de Imprensa





Jefferson Sales - (85) 98553.8265 | Monique Oliveira - (85) 99942.5956