BUEIRO ESTOURA E INVADE RESIDÊNCIA NO BAIRRO SUMARÉ!

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando que um bueiro estouro e invadiu a sua residência, localizada na rua da Paz, no bairro Sumaré. O internauta já ligou para várias vezes para o Saae e nenhuma providência foi tomada.





Veja a reclamação:





"Olá, bom dia! Gostaria de fazer uma reclamação sobre o saae porque minha casa está localizada no bairro Sumaré, rua da Paz, 213, desde quinta-feira o esgoto estourou e a lama do esgoto está entrando dentro da minha casa, entra pela cozinha e sai pelo porta da sala. Já ligamos umas 5 vezes para o Saae e já fomos umas 3 vezes lá e eles só dizem que a equipe está com a ordem de serviço, sendo q desde quinta-feira eu e minha família estamos ficando na casa de parentes por conta desse problema."