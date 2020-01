"CANETA AZUL" É AGARRADO E BEIJADO EM SHOW; VEJA VÍDEO

O vídeo mostra uma mulher de blusa roxa, short jeans, segurando o rosto e beijando Manoel Gomes na boca.





Depois de Thullio Milionário beijar mulheres em cima do palco, durante os seus shows, agora, foi a vez do autor da música ‘Caneta Azul’, Manoel Gomes, ser beijado na boca durante um show. As informações são do Portal Saiba Mais.





O vídeo que circula nas rede sociais é curto, de apenas 15 segundos e mostra uma mulher de blusa roxa, short jeans, segurando o rosto e beijando Manoel Gomes na boca.





Após beijá-lo, ela sai batendo palmas e comemorando o feito. Ele, Manoel Gomes, tenta levar tudo na normalidade, mas termina ficando desconfiado, olha de lado, como se não tivesse entendo nada. Só então, é cumprimentado por um homem de camisa azul que lhe fala algo, e ele se volta para a frente do público.





O cantor e compositor do hit que viralizou na internet durante o ano de 2019 “Caneta Azul-Azul Caneta”, Manoel Gomes, é natural de Balsas, município maranhense a 816 km da capital.





Grandes artistas como Léo Magalhães, Taty Vaqueira, Ray do Saia Rodada já reproduziram em suas redes sociais o sucesso da “Caneta Azul”.



(Via portal 180 Graus)