CASAL É PRESO PELO RAIO APÓS REALIZAR ASSALTO EM TIANGUÁ

Um homem e uma mulher foram presos pelos policiais do CPRAIO após realizarem um assalto na noite da terça (07), em Tianguá. De acordo com informações da PM, era por volta das 19h30, na avenida Prefeito Jaques Nunes, quando a dupla abordou duas mulheres e roubou duas bolsas com os objetos pessoais. Em seguida empreenderam fuga em uma moto.





A partir das características passadas pelas vítimas, os PMs iniciaram as diligências e conseguiram prender o casal na BR 222. Com eles foi recuperado as duas bolsas com os objetos roubados. O homem de 31 anos e a mulher de 20 anos, foram levados para delegacia de Tianguá e autuados por roubo.





(Ibiapaba 24 horas)