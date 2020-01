DERRAMAMENTO DE SANGUE EM SANTA QUITÉRIA/CE!

Três pessoas foram lesionadas com tiros na madrugada deste sábado (25), por volta das 04h, nas proximidades de uma boate, na rua Adroaldo Martins, no centro de Santa Quitéria.





Francisco Denilson da Silva Oliveira, 31, foi atingido no braço direito, no antebraço e na coxa, tendo sido encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, com quadro de saúde estável. Francisco Magalhães de Sousa, 28, e Juhano Emanuel da Silva Santos, 31, também foram atingidos de raspão, sendo atendidos no Hospital Municipal e em seguida, liberados.





Segundo informações, três atiradores encapuzados chegaram no local e efetuaram vários disparos, fugindo logo em seguida. A Polícia Militar fez diligências, mas até o fechamento desta matéria, sem êxito. A tentativa de homicídio já está sendo investigada pela Polícia Civil.





Com informações do portal A Voz Sta. Quitéria

Thiago Rodrigues