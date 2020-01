DOIS ACIDENTES SÃO REGISTRADOS EM MENOS DE 24 HORAS EM BELA CRUZ/CE

Uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo dois carros foi registrada pelas autoridades na madrugada deste domingo, 12, no município de Bela Cruz.





O sinistro ocorreu na Rodovia CE-179, na localidade de Lagoa Seca, e por coincidência ou não, a menos de 20 metros do mesmo local onde foi registro outro acidente horas antes, envolvendo uma caminhonete Amarok e duas motos.





De acordo com os relatos preliminares recebidos pelo Portal Vale do Acarau, por motivos ainda desconhecidos, uma Hilux de cor branca e uma Saveiro de cor preta, colidiram frontalmente as margens da rodovia, o impacto foi tão forte, que os carros foram parar fora da pista.





Na camionete Hilux, que possui placas do município de Marco, tinha 4 pessoas que ficaram feridas. O condutor identificado como MANOEL MESSIAS, de 69 anos, e os demais ocupantes foram socorridos ao hospital local da cidade de Bela Cruz, em estado estável de saúde.





Na Saveiro, que possui placas do município de Bela Cruz, 3 pessoas teriam ficado feridas. O condutor identificado apenas como GEISON, juntamente com os demais ocupantes foram socorridos ao hospital local belacruzense, também em estado estável de saúde.





(Vale do Acaraú 24h)