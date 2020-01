Em apenas dois dias de 2020, três mulheres já foram assassinadas no Ceará

Em apenas dois dias de 2020, três mulheres foram vítimas de assassinatos no Ceará. A sequência de crimes do gênero dá continuidade à violência contra a mulher no estado, onde 400 assassinatos aconteceram em 2018, e mais 224 em 2019.





O caso mais recente ocorreu na tarde desta quinta-feira (2), na cidade de Banabuiú, no Sertão Central (a 194Km de Fortaleza), quando dois homens armados invadiram uma residência e assassinaram, a tiros, a jovem Clarissa Gomes da Silva, 24 anos, que estava grávida.





Clarissa estava no terceiro mês de gravidez e, junto com o marido, havia saído de Fortaleza para passar as festas de Natal e Ano-Novo com os familiares dela, residentes em Banabuiú. De acordo com as primeiras informações da Polícia, dois homens invadiram a casa e executaram a mulher sem nada roubar, o que afasta a hipótese de um crime de latrocínio (roubo seguido de morte). Baleada, a jovem morreu dentro da casa dos pais.





Policiais militares estiveram no local do crime e iniciaram diligências na tentativa de prender os assassinos. Sobre os motivos da execução, a Polícia não sabe, ainda, o que aconteceu. O marido era testemunha de crime de morte. Porém, as autoridades não sabem se esta seria a causa da morte de Clarissa.





Outros crimes





No bairro Bom Jardim, em Fortaleza, uma jovem identificada como Karol Macedo, natural de Missão Velha, no Cariri (a 521Km de Fortaleza), foi assassinada na madrugada de ontem. De acordo com informações de vizinhos., a garota veio passar as festas de fim de ano com os familiares e acabou sendo assassinada por motivos ainda desconhecidos. A mãe dela presenciou o crime e ao tentar evitá-lo, acabou ficando também ferida.





Na madrugada do dia 1º, uma mulher foi baleada e morta na zona Oeste de Fortaleza. O crime ocorreu nos primeiros minutos do Ano-Novo, na Avenida Sargento Hermínio, próximo ao shopping Rio-Mar Kennedy.





(Blog Fernando Ribeiro)