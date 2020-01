EPIDEMIA: MAIS UMA MOTOCICLETA FOI TOMADA DE ASSALTO NO DISTRITO DE JAIBARAS

O roubo aconteceu na tarde ontem (21), por volta das 15h00, na localidade de Setor 6.





Um homem transitava em sua motocicleta, quando foi abordado por dois homens armados de revólver em uma moto. A dupla tomou de assalto o veículo da vítima, uma Honda CG preta e placa NQX-4551.





Após o roubo, os criminosos fugiram em rumo ignorado.





Quem souber informações do paradeiro do veículo, entrar em contato com a Polícia, através do telefone 190.





(Sobral 24 horas)