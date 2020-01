Estudantes apontam erro nas notas do Enem

Candidatos afirmaram que pontuações não condisseram com acertos.

Nesta sexta-feira (17), os estudantes que fizeram o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2019 receberam as suas notas. As médias nacionais ficaram entre 400 e 500 pontos, mas muitos alunos não acharam os valores justos.





As reclamações foram tantas que o termo Erro no Enem, que é o critério usado para atribuir nota a cada um dos erros e acertos dos estudantes, chegou aos cinco mais comentados do Twitter.





Candidatos que acertaram entre 30 e 45 questões deveriam ter recebido notas entre 700 e 800, mas ficaram entre 300 e 400. Alguns estudantes procuraram o Ministério Público, que confirmou as reclamações e pedidos de retratação.

O governo não respondeu diretamente sobre os casos, mas defende a eficácia do TRI. A Teoria de Resposta ao Item atribui notas baseada no número de “chutes”. O que aumenta uma nota é o maior número de acertos de questões fáceis e não apenas qualquer questão.





Se um estudante acerta as difíceis e erra as fáceis, sua nota diminui, pois entende-se possibilidade de chutes.





(P. News)