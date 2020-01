HOMEM LEVA GOLPE PELA INTERNET E COMPRA PEDRA NO LUGAR DE CELULAR

Ao denunciar o caso na internet, a vítima encontrou diversas pessoas que também foram enganadas com o mesmo golpe e pelo mesmo homem

Ao se interessar por um celular em um bazar de compra e venda na internet, um homem foi vítima de um golpe ao receber a caixa do aparelho com uma pedra. O caso aconteceu na quarta-feira (22), no município de Crateús.





A vítima marcou um encontro com o vendedor identificado como Mauro Furtado, em uma feira livre e enviou um motorista por aplicativo para receber o aparelho e levar o dinheiro.





No local, o falsário mostrou o celular (Moto G3 Plus) sem defeitos para o motorista. Ele pediu que o motorista esperasse alguns minutos enquanto embalava o aparelho, quando voltou, entregou o pacote lacrado já com a pedra dentro. O motorista por aplicativo recebeu o pacote e entregou o dinheiro, R$ 200, como o combinado.





Ao receber o pacote é que foi possível perceber que havia apenas uma pedra. Ao denunciar o caso na internet, a vítima encontrou diversas pessoas que também foram enganadas com o mesmo golpe e pelo mesmo pilantra. A Delegacia de Polícia Civil realiza investigação a fim de capturar e prender o enganador.





De acordo com informações, o bandido vem aplicando esse golpe, inclusive pessoas já chegaram a fazer depósitos em uma conta dada por ele. Geralmente ele utiliza nomes diferentes.





(Jornal de Brasília)