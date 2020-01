Larissa Manoela assinará com a Globo nesta segunda-feira

Seu primeiro trabalho será na próxima novela das seis.

Larissa Manoela deve assinar com a Globo nesta segunda-feiraApós deixar o SBT em dezembro, a atriz Larissa Manoela já tem destino certo: Ela deve assinar contrato com a Globo nesta segunda-feira (6). Na emissora, ela será escalada para a próxima novela das seis. A informação foi dada pelo site Observatório da Imprensa.





Larissa anunciou oficialmente no dia 16 de dezembro que não faz mais parte do quadro do SBT. A informação foi divulgada pela atriz em suas redes sociais, onde ela agradeceu a todos os colegas pelo período de convivência na emissora paulista. A artista passou mais de 7 anos na emissora.





Na Globo, ela deve ter papel de destaque na próxima novela das 6, intitulada como Além da Ilusão. A previsão é que o folhetim, escrito por Alessandra Poggi, vá ao ar no segundo semestre de 2020.





Larissa deve começar a gravar as cenas em junho.





(Pleno News)