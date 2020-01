Menina de 4 anos morre atropelada por um caminhão na BR-226, em Solonópole

Uma menina de 4 anos de idade morreu em um acidente de trânsito, ao ser atropelada na tarde desta quinta-feira (23), no Município de Solonópole, no Sertão Central cearense (a 276Km de Fortaleza). Segundo familiares da vitima a menina estava tentando pegar uma garrafa que teria jogado na pista pelo irmão e ela foi atingida por um caminhão.





O acidente aconteceu na Avenida deputado Alfredo Barreira Filho, no trecho da BR-226 no bairro Barra Nova a aproximadamente 400 metros do Hospital e Maternidade Maria Suelly Nogueira Pinheiro. A BR-226, segundo a Policia Rodoviária Federal, está cedida ao estado.





Segundo a Polícia, o motorista do caminhão permaneceu no local após o acidente e foi encaminhado a delegacia municipal de Policia Civil de Solonópole, onde prestou depoimento e foi liberado.





A criança era natural de Jaguaretama e havia ido à Solonópole com a mãe e um casal de irmãos, uma menina de 13 anos e um garoto de 8, visitar o pai que estava trabalhando em uma obra da Prefeitura.





(Fernando Ribeiro)