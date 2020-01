Moro envia alerta aos fugitivos do PCC

“Se voltarem ao Brasil, ganham passagem só de ida para presídio federal”, disse Moro.

75 presos fugiram, na madrugada deste domingo (19), de uma prisão em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.





A maior parte dos fugitivos faz parte da facção criminosa brasileira Primeiro Comando da Capital (PCC).





Em mensagem no Twitter, o ministro brasileiro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, enviou um alerta os membros do PCC:





“Estamos trabalhando junto com as forças estaduais para impedir a reentrada no Brasil dos criminosos que fugiram de prisão do Paraguai. Se voltarem ao Brasil, ganham passagem só de ida para presídio federal.”





Moro completou:





“Estamos à disposição também para ajudar o Paraguai na recaptura desses criminosos. O Paraguai tem sido um grande parceiro na luta contra o crime.”





O ministro paraguaio do Interior, Euclides Acevedo, afirmou que é possível que alguns dos detentos tenham fugido para o Brasil.





(Renovamídia)