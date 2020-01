Moro, sobre Lula livre: “O correto era ele ter saído após cumprir toda a pena dele”

Durante a entrevista ao Pânico, da Jovem Pan, Sergio Moro também falou sobre a prisão e a soltura de Lula.

O ministro da Justiça voltou a defender a prisão após condenação em segunda instância.





“O correto era ele ter saído após cumprir toda a pena dele. A revisão da prisão em segunda instância, com todo o respeito ao STF, foi um retrocesso. Mas acho que há perspectivas de a gente conseguir aprovar isso [no Congresso], para voltar a execução em segunda instância. Isso transcende, e muito, a questão do Lula. Se você comete um crime, tem de ser punido nessa vida, não na próxima”, disse Moro.





E mais:





“O cara que você prendeu normalmente não gosta [de você]. Mas esse pessoal não fica preso o resto da vida. Uma hora ou outra eles saem da prisão.”