Motorista agride sogra, faz esposa refém e causa acidente com três mortos durante a fuga na BR-222

O acidente foi provocado por um homem que estava fugindo da polícia após esfaquear a sogra.

Três pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas após uma colisão frontal entre dois veículos, provocada por um homem que estava fugindo da polícia após esfaquear a sogra. O acidente ocorreu por volta das 5h desta quarta-feira (15) no km 46 da BR-222, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza.





Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) havia informado que a sogra do motorista havia morrido. Contudo, o órgão retificou a informação, afirmando que a mulher seguia hospitalizada, até a publicação desta matéria.





Segundo a PRF, os policiais iniciaram a perseguição a um Volkswagen Polo, após a denúncia de que um homem havia esfaqueado a sogra e fez a própria esposa refém. Durante a ação, a mulher do suspeito foi atirada para fora do veículo em movimento. Logo depois, o carro invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra um Fiat Siena.





O passageiro e condutor do Fiat, além do próprio motorista do Volkswagen Polo, morreram no local. Outro passageiro do Fiat, ainda não identificado, ficou gravemente ferido e uma criança que também estava no veículo teve ferimentos leves.





A esposa do fugitivo sobreviveu, mas ficou ferida gravemente. Todas as vítimas foram levadas para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.





Equipes da PRF, PM, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local da colisão.





(Diário do Nordeste)