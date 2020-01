MULHER É DETIDA PELA PM APÓS FERIR OUTRA A FACA EM SÃO BENEDITO

Uma mulher foi gravemente lesionada a faca durante uma briga com outra no centro de São Benedito. O caso aconteceu na manhã desta quinta (23/01), na rua Cap. Carapebas. Ao Ibiapaba 24 horas, a Polícia informou que a vítima identificada como Joana Darc da Costa Pinho, 29 anos, foi atingida com duas perfurações na altura do abdômen, sendo socorrida em estado grave a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).





Os policiais agiram rapidamente e conseguiram capturar a suspeita, identificada como Adeliane da Cruz Ramos, 28 anos, a qual foi conduzida a Delegacia do município, onde foi autuada por crime de lesão corporal.





(Ibiapaba 24 horas)