Mulheres são maioria entre as redações nota mil do Enem

A nota do Enem pode ser usada para ingressar em universidade públicas, particulares nacionais e internacionais.





As mulheres são maioria entre as redações nota mil do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).





A informação está presente nos resultados divulgados, na última sexta-feira (17), pelo Ministério da Educação (MEC).





As brasileiras escreveram 32 das 53 redações que obtiveram nota máxima.





Ainda conforme o levantamento, os estudantes com a maior nota na redação têm idades que variam de 16 a 28 anos, registra o site Galileu.





O tema desta edição do Enem foi “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”.





Um outro dado interessante divulgado pelo MEC é que o estado com maior índice de notas mil é Minas Gerais, com 13 textos.





(Renovamídia)