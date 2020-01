Ônibus da Guanabara fica parcialmente destruído após colidir contra caminhão na BR-343

Na madrugada de sexta-feira (10), um ônibus da empresa Guanabara se envolveu em um acidente na BR-343, no município de Campo Maior, distante 81km de Teresina.





O ônibus e um caminhão carregado de madeira tiveram uma colisão traseira seguida de saída de pista. A Polícia Rodoviária Federal informou que o motorista do ônibus Guanabara sofreu leves escoriações.

O condutor do caminhão fugiu do local. A PRF informa que o KM 245 da BR-343 está parcialmente interditado e trânsito está fluindo com lentidão. O Cidadeverde.com entrou em contato com a empresa Guanabara. A assessoria de comunicação da empresa ainda não tem informações sobre o número de passageiros que estavam no ônibus, mas afirma que nenhum deles ficou ferido. A Guanabara também ainda está apurando qual linha o ônibus fazia.

"O ônibus colidiu contra um caminhão parado na pista de rolamento sem qualquer tipo de sinalização. O motorista do caminhão fugiu do local. No momento do acidente, o ônibus da Guanabara transportava 39 passageiros. Ninguém ficou com ferimentos graves. O motorista do ônibus teve escoriações leves', diz a nota.





Fonte: Cidade Verde