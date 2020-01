Pedro Henrique Eleoterio de Assis, graduando do último semestre do curso de Licenciatura em Geografia, da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA, apresentou na manhã desta quinta-feira, dia 9, o Trabalho de Conclusão de Curso-TCC.





O graduando abordou o tema Extensão Universitária no Ensino de Geografia: Concepções e Práticas, obtendo êxito em sua apresentação.