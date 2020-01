POLÍCIA CIVIL DE COREAÚ EM AÇÃO!

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 24 anos suspeito de manter a companheira em cárcere privado, agredi-la e estuprá-la. Diligências conduzidas pela Delegacia Municipal de Coreaú resultaram na prisão do homem, nesta sexta-feira (24), em Alcântaras, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14).





As investigações em torno da prática criminosa do homem iniciaram em outubro do ano passado. A vítima procurou a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e relatou os abusos que sofria do companheiro, bem como as agressões e a situação em que vivia na casa dele, em total reclusão. Conforme levantamentos policiais, os dois mantinham um relacionamento há quatro meses. Os policiais militares levaram o caso ao conhecimento da Delegacia Municipal de Coreaú, que é responsável por apurar crimes no município de Alcântaras.





De imediato, a Polícia Civil adotou todos as medidas necessárias para garantir a segurança da mulher e encaminhou o pedido dela de medidas protetivas de urgência contra o infrator ao Poder Judiciário. Assim como, relatou o inquérito policial representando pela prisão do homem, cujo mandado foi cumprido hoje.





O suspeito, que não terá a identidade revelada para preservar a identidade da vítima, foi indiciado pelos crimes de estupro, cárcere privado e lesão corporal. As penas acumuladas dos crimes podem chegar a 16 anos de prisão. O homem está à disposição da Justiça.





Com informações da Polícia Civil