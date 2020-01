POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ EM AÇÃO!

A Polícia Civil do Estado de Ceará (PCCE), por meio da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), deflagrou, no início da manhã desta terça-feira (28), a operação Conexão Sobral, que visa cumprir 14 mandados - sendo 11 de busca e apreensão domiciliar e três de prisão - em Fortaleza, Alcântara e Sobral. A ação tem o objetivo desarticular uma associação criminosa responsável por enviar drogas da Capital para o interior do Estado, utilizando-se de mulas do tráfico, responsáveis pelo transporte de drogas usando ônibus intermunicipais.





A ação conta com 37 policiais civis divididos em 11 equipes, além de equipes compostas por cães farejadores que integram o Núcleo de Operações com Cães (NOC) da DCTD.





Até o momento, a ação resultou nas prisões de três suspeitos, sendo dois em Sobral e um em Fortaleza - no bairro Sapiranga. Mais informações serão repassadas ao longo do dia.