Polícia Civil do Ceará prende no Maranhão mais um suspeito da morte do prefeito de Granjeiro

Aumentou a lista dos suspeitos de envolvimento no assassinato do prefeito do Município de Granjeiro (a 478Km de Fortaleza), João Gregório Neto, o “João do Povo”, 52. Nesta segunda-feira (27), a Polícia Civil do Ceará efetuou no interior do estado do Maranhão a prisão de mais um implicado no caso.





A captura do suspeito aconteceu na cidade de Barreirinha, na Região dos Lençóis Maranhenses (a 252Km de São Luís). Carlos César Gonçalo de Freitas é cearense, foragido da Penitenciária Industrial Regional do Cariri (PIRC), sediada em Juazeiro do Norte. Ele foi detido numa operação conjunta de policiais civis do Ceará e do Maranhão em uma residência na periferia daquela cidade e não reagiu.





No interior da casa onde estava o suspeito a Polícia encontrou uma vasta quantidade de drogas. Por conta disso, Carlos César foi autuado em flagrante por crime de tráfico de entorpecentes. Ele é apontado como suspeito de ser um dos pistoleiros que mataram o prefeito João Gregório na manhã do dia 24 de dezembro último em Granjeiro.





A Polícia acredita que está próxima da total elucidação do caso, mas pediu à Justiça a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito policial que foi instaurado no Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Polícia Civil de Juazeiro do Norte, onde foi montada uma força-tarefa de delegados, inspetores, peritos e escrivães.





Com a prisão efetuada nesta segunda-feira no Maranhão, subiu para oito o número de pessoas sob investigação da Polícia sob suspeita de participação direta ou indireta na morte do prefeito.





Veja quem são os suspeitos do crime:





1 - Vicente Félix de Sousa, o “Vicente Tomé” – ex-prefeito de Granjeiro, pai do atual prefeito, Ticiano Tomé, ex-aliado e depois opositor ferrenho e inimigo pessoal da vítima. Em sua casa a Polícia apreendeu uma caminhonete filmada no local do crime. Cumpre medida cautelar determinada pela Justiça, usando uma tornozeleira eletrônica.





2 - Ticiano da Fonseca Félix, o “Ticiano Tomé” – Era o vice-prefeito do Município e assumiu o cargo com a morte de João Gregório. De aliado político, tornou-se opositor e inimigo pessoas da vítima. Denunciou João Gregório por uma suposta fraude na licitação para a compra de material escolar para as escolas municipais de Granjeiro. A Polícia Civil pediu a sua prisão preventiva, mas a Justiça negou.





3 - Carlos Alberto Ferreira Cavalcanti – preso na cidade de Teresina, no Piauí, na semana passada, após uma troca de tiros com policiais do Ceará e do Piauí. Foi flagrado nas ruas da capital piauiense dirigindo o veículo Polo cinza, placas QQW-9591, inscrição de Belo Horizonte (MG). O carro havia sido roubado e foi usado no apoio a fuga dos pistoleiros, sendo filmado.





4 - Rondinere Francino de Andrade – comerciante preso na cidade de Timon, no Maranhão. É dono de uma revenda de veículos naquele município e no seu estabelecimento foi localizado o carro (Polo) usado pelos pistoleiros. Como o veículo era roubado, foi preso e autuado em flagrante por crime de receptação.





5 - Suspeito de nome não revelado – seria um policial militar do estado de Pernambuco, apontado como um dos pistoleiros. Teve prisão preventiva decretada pela Justiça a pedido da Polícia do Ceará. Teria fugido para o Município de Exu (PE) após o crime. Está sendo procurado.





6 - Suspeito de nome não revelado – Detido na cidade de Granjeiro suspeito de tentar dificultar a coleta de provas no local do crime. Teria alterado a posição das câmeras que teriam filmado o assassinato.





7 – Raimundo Duclieux de Freitas, o “Doutor Gudy” – Candidato derrotado nas urnas pela vítima. Fazia oposição ferrenha a João Gregório e o ameaçou através de um áudio que agora circula nas redes sociais.





8 – Carlos César Gonçalo de Freitas – foragido da Justiça do Ceará, capturado na cidade de Barreirinha, no interior do Maranhão. Suspeito de ser um dos pistoleiros. Bandido era foragido da Penitenciária Industrial Regional do Cariri (PIRC), em Juazeiro do Norte, e também envolvido no tráfico de drogas.





