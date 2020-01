Polícia intima cantor Eduardo Costa a depor sobre ameaças à ex-noiva

O cantor Eduardo Costa foi intimado pela Polícia Civil em sua casa em Belo Horizonte (MG) a depor sobre as ameaças que sua ex-noiva, Victória Villarim, alega ter sofrido depois de assumir o namoro com o músico Clayton, que faz dupla com Romário e era amigo íntimo do sertanejo. As informações são do colunista Leo Dias, do UOL.





A modelo revelou na última segunda-feira (6) ter recebido áudios do irmão de Eduardo, Weliton Costa, com ameaças de morte, supostamente a mando do cantor. Inicialmente ele havia negado as informações, mas depois admitiu a autenticidade do envio.





“Ele já se arrependeu de ter mandado [o áudio]. Foi num momento de raiva, de fúria, num momento de nervosismo em que ele perdeu o controle, porque meu irmão me tem como pai, já que eu cuidei dele desde bebê”, disse o cantor.





O sertanejo ainda revelou que achou que o telefone do irmão teria sido clonado e as mensagens teriam sido envias por outra pessoa.





(Isto É)