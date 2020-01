POLÍCIA MILITAR DE SOBRAL ESTOURA "ACAMPAMENTO DO CRIME" NO SERROTE DO PIABAS

Na tarde ontem, por volta das 17h30, e m patrulhamento de rotina na localidade de Serrote dos Piabas, a equipe de policiais militares chegou até umas das casas onde por duas vezes o indivíduo conhecido como "MARQUINHOS DOS CORAGEM" foi visto saindo do local. No mesmo recinto, os PMs conseguiram encontrar v árias motocicletas, onde após consulta no sistema policial, constatou-se que uma delas constava como roubada, no local ainda foram encontrados: um revólver calibre 22, várias munições de pistola calibre .40, balanças de precisão e sistema de internet wifi.

Segundo a Polícia, o local era utilizada como ponto de apoio para criminosos, ou seja, servia como esconderijo e apoio logístico. Um homem identificado como Francisco Edmar Arruda Linhares, 49 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, para a lavratura dos procedimentos legais.

Material apreendido na ocorrência:





01 UNID DE REVOLVER ROSSI CAL. .22 N° 304055;





37 UNID DE MUNIÇÃO CAL. 22;





11 UNID DE MUNIÇÃO CAL. .40;





03 UNID DE BALANÇA DE PRECISÃO;





02UNID DE CELULAR SAMSUNG;





01 UNID DE RELÓGIO;





01 UNID DE FACA COM CABO DE MADEIRA;





R$ 12,05 REAIS EM MOEDA NACIONAL;





01 UNID MOTOCICLETA MODELO BROS PLACA POV-5620 - CHASSI 9C2KD1000JR105394.