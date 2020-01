Polícia prende 2 suspeitos em Pré-Carnaval organizado por facção criminosa

“Nesse pré-carnaval quem tocou a música foi a Polícia Militar, foi o cidadão de bem", afirma o subtenente Tupinambá, da Força Tática da PM.

A Polícia Militar invadiu uma festa de pré-carnaval organizada por membros de uma facção criminosa, na noite deste sábado (18), na rua Mateus Lemos, no Bairro Granja Portugal, em Fortaleza. Na ação, um homem de 26 anos foi preso e um adolescente de 16 anos foi apreendido.





Segundo o subtenente Tupinambá, da Força Tática, os policiais localizaram o endereço após denúncia anônima. “Nesse pré-carnaval quem tocou a música foi a Polícia Militar, foi o cidadão de bem, não foram vocês (criminosos)”, afirma.





Copos e camisetas com desenhos em alusão à facção, drogas e dinheiro foram encontrados no local. Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).





(Diário do Nordeste)

Foto PM