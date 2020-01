Prefeito de Colatina cancela carnaval e usa dinheiro para construir canil para cães abandonados

Esse tinha que dar palestra pra esses políticos aprenderem o que é administrar o dinheiro público.





Uma atitude tomada pelo prefeito de Colatina, cidade do interior do Espírito Santo, ganhou grande repercussão nas redes sociais. Em um vídeo postado no Facebook da prefeitura do município, Sérgio Meneguelli anunciou o cancelamento do carnaval. A justificativa, segundo ele, é para que a verba seja usada na construção de canil para cães abandonados da cidade.





“Os animais de nossa cidade precisam, neste momento, de um tratamento especial. Para que façamos uma festa de carnaval, eu teria que gastar de R$ 250 a R$ 300 mil e seria uma irresponsabilidade minha usar este dinheiro para fazer desfile de escola de samba, quando em nossa cidade, às vezes, cães abandonados precisam de tratamento e um abrigo”, disse o prefeito em um trecho do vídeo.





Ainda na publicação, Meneguelli deixa claro que defende a importância da cultura e lembra, inclusive, que foi um dos incentivadores do crescimento do carnaval no município, mas esclarece que é um momento de prioridades. “Certos momentos da vida chegam a ser irônicos. Eu incentivei a retomada do carnaval nessa cidade, em 2009 e, quando chega 2020, eu preciso vir a público para dizer que está difícil fazer carnaval hoje”, afirma.





O prefeito também garantiu que o cancelamento não é para sempre. Segundo o que foi dito na publicação, os defiles de carnaval podem acontecer ainda neste ano em Colatina. “Se na festa do município, em agosto, estivermos em situação melhor com nossos postos equipados e escolas reformadas, podemos pensar em uma programação com os desfiles dentro da festa”, disse.





Meneguelli concluiu o vídeo pedindo desculpas para a população e ressalta, mais uma vez, que a prioridade do município, neste momento, é a vida desses pobres animais. “Me perdoem. É triste tirar esse lazer de vocês, mas é por pouco tempo”, concluiu.





(Via Jornal de Todos)