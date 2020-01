Sergio Moro cria instagram e supera 600.000 seguidores em menos de um dia

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, criou um perfil no Instagram. Moro disse que atendeu a pedidos da sua esposa, Rosângela, para estrear na rede social e ter mais um canal para divulgar suas ações no Ministério do governo Bolsonaro.





Em suaprimeira publicação, o ministro fez um vídeo para mostrar a data desta quinta-feira (23), para provar que a conta foi criada por ele mesmo. Da mesma forma que Moro fez quando estreou no Twitter.





“A pedido da minha esposa, estou finalmente entrando no Instagram. É uma forma de prestar contas à sociedade. Isso, dia 23 de janeiro, provando que esse perfil é meu mesmo”, afirmou.





Para acessar o instagram do ex-juiz da Lava Jato o endereço é: https://www.instagram.com/sf_moro/





Com menos de um dia no Instagram e apenas duas publicações, Moro já passa dos 600 mil seguidores. Moro já conta com quase 2 milhões de seguidores no twitter