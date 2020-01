Sisu: inscrições estão abertas e seguem até domingo

As inscrições seguem até as 23:59 do próximo domingo (26).

As inscrições para o 1º semestre de 2020 do Sistema de Seleção Unificada ( Sisu ) foram abertas na madrugada desta terça-feira (21). Os estudantes vão poder realizar as inscrições até as 23:59 do próximo domingo (26), já que o prazo foi prorrogado após erros nas correções de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).





O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, nesta segunda-feira (20) pela rede social Twitter. O ministro afirmou que as inconsistências ocorreram em menos de 6 mil provas dentro das mais de 5 milhões de inscrições feitas para a prova. Segundo o ministro, os problemas foram concentrados em quatro cidades: Alagoinhas, na Bahia, e Ituiutaba, Iturama e Viçosa, em Minas Gerais, no segundo dia de exame.









Cronograma do Sisu 2020





-Abertura das inscrições: 21 de janeiro (terça-feira)

-Fim das inscrições: 23h59 de 26 de janeiro (domingo)

-Resultado: 28 de janeiro

-Prazo para participar da lista de espera: 29/1 a 04/2

-Convocação dos candidatos em lista de espera: 07/2 a 30/4





Correção





Os estudantes que querem revisão em suas notas do Enem tiveram até as 10h desta segunda-feira (20) para enviar a solicitação ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).





Em comunicado no Twitter, o Inep explicou que as correções só seriam possíveis até as 10h para que a equipe técnica do instituto tivesse “tempo hábil de fazer toda a conferência necessária até o fim do dia, quando os resultados finais serão divulgados”.





No sábado (18), a autarquia do Ministério da Educação, responsável pela aplicação do Enem, informou que foram encontrados quatro casos de inconsistências na correção da segunda prova do exame. Os resultados do Enem 2019 foram divulgados na sexta-feira (17).





A equipe técnica do instituto identificou que se tratava de inconsistência na transmissão de dados que a gráfica envia ao Inep para processamento das notas e que era restrita a um grupo de participantes. A ocorrência gera contradições na associação entre o participante e a cor de sua prova, o que causa impacto na média de proficiência.





Na noite de segunda-feira, o Inep realizou uma coletiva de imprensa onde divulgou o resultado das correções.





(Diário do Nordeste)